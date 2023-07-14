Российский мятеж: реален ли он на фоне чисток генералитета

Если путин будет противодействовать планам по сворачиванию войны и перезагрузке российской системы управления, то риски силовых действий внутри рф возрастут, говорят эксперты

После бунта вагнеровцев, оставившего после себя немало вопросов, вскрывается всё больше проблем в российской армии. Топ-скандал последнего времени – отстранение от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора ивана попова, воевавшего на Запорожском направлении и рассказавшего о плачевном положении дел на фронте. В рф зазвучали новые призывы к "походу на москву".

Эксперты рассказали "Телеграфу", что происходит в армейской среде страны-агрессора, могут ли конфликты генералитета, военного и политического руководства, "элит", военных и спецслужб привести к реальному перевороту.

Ставки и расклад в "войне преемников"

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов согласен с тем, что внутриполитическое напряжение в рф нарастает. Но вероятность нового мятежа или настоящего госпереворота, по его мнению, пока небольшая.

– Проблемы, которые обострились во время марша вагнеровцев на москву, так и не решены. Командующий воздушно-космическими силами рф, зампредседателя генштаба суровикин пропал. Ширятся слухи о еще нескольких якобы задержанных генералах, но публичных кадровых решений сделано не было. В Луганской области подразделения "Вагнера" сдают оружие, но при этом главарь ЧВК – пригожин – ездит по россии и проводит некие переговоры. Министр обороны шойгу и глава генштаба герасимов практически не появляются в публичном пространстве. Для успокоения публики были показаны ролики с их записями, но свежесть этих материалов подтвердить трудно, – отмечает эксперт.

Попытка мятежа показала две главные тенденции, считает Игорь Попов.

Первая – в войне против Украины россия не может победить, а продолжение войны в течение нескольких лет не устраивает московский истеблишмент.

Вторая вводная – пока путин будет при власти, вывод войск с территории Украины маловероятен, как и любое смягчение отношений с Западом.

– Президент Зеленский настаивает на полном выводе российских войск как предпосылке к любым переговорам. А на саммите НАТО в Вильнюсе союзники Украины объявили о готовности продолжать поддержку нашей страны в течение многих лет, до победы в войне. Моментом истины для российских элит становится 17 марта 2024 года, когда должны быть проведены президентские выборы, – прогнозирует эксперт. – В случае переизбрания путина бесконечная война будет продолжаться, а российская экономика – рушиться. Санкции останутся, в том числе связанные с потерями личных активов самых влиятельных российских семей.

Консолидация элит вокруг нового президента может стать шансом для перезагрузки отношений рф с Западом, в том числе за счет ухода из Украины (пусть даже поэтапного и с получением символических уступок, считает Игорь Попов.

– В "войне преемников" шойгу рассчитывает на помощь от Абрамовича, "Семьи" и большинства армейского руководства. В то же время, чекисты разработали свой план, провели отдельные сепаратные переговоры с Западом и подготовили пару своих претендентов в президенты, – уверен эксперт. – Замечена активность в процессах закулисных переговоров также со стороны лукашенко. Ведет свою игру в россии и Китай.

По мнению Игоря Попова, если путин будет противодействовать планам по сворачиванию войны и перезагрузке российской системы управления, то риски силовых действий внутри рф возрастут.

– Впрочем, действующий российский президент может попытаться сделать ставку на одну из группировок, провести быстрые репрессии против другой, перехватить инициативу – самому заявить о готовности к "жестам доброй воли", – не исключает эксперт. – Ближайшие кадровые решения или аресты покажут, по какому пути развивается ситуация.

Спецслужбы "пропалывают" потенциальных заговорщиков

Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев уверен, что атака на генерала попова, а также недавний удар ВСУ в оккупированном Бердянске по командно-штабному пункту российской армии, приведший к гибели генерала цокова, – это взаимосвязанные вещи.

– В российских СМИ и пабликах мелькала информация, что в том пункте на момент удара должен был находиться попов, а не цоков. Нельзя исключать, что спецслужбы рф произвели контролируемую утечку информации о вероятном месте нахождения данного командно-штабного пункта. Целью была ликвидация российскими спецслужбами (но руками украинцев) военно-политической оппозиции в среде армии рф, – делится эксперт.

Нынешняя отставка попова связана именно с этим, считает он. И обращает внимание, что, согласно данным ряда медиа, начались кадровые чистки не только в армии, но и в системе спецслужб рф. А именно – в Главном управлении Генштаба вооруженных сил рф (экс-ГРУ).

– Проверяется информации об отстранении от занимаемой должности одного из реальных кураторов ЧВК "Вагнер" – генерал-лейтенанта владимира алексеева. Фактически пригожин выполнил роль провокатора, дав своим "бунтом" возможность путину и российским спецслужбам провести массовые чистки в армии и силовых структурах в духе сталинского 1937 года, – полагает Дмитрий Снегирев.

Эксперт считает, что возможно продолжение отставок, странных сердечных приступов или эпидемии "самоубийств" среди российской военной элиты.

– Условий для бунта военных против путинского режима сейчас нет. Его, похоже, купировали в моменте возможного возникновения. Устроив весь этот театр с вагнеровцами. Российским спецслужбам нужен был повод для начала массовых репрессий в российской армии. Во время сталинских репрессий все понимали, что уничтожается элита армии. Но армия при этом осталась в казармах.

Сейчас повторяется та же ситуация, на которую теперь генетически еще и наложен страх армейцев перед органами госбезопасности. Нельзя отрицать, что в рф военные люто ненавидят чекистов. Но у многих перед глазами пример генералов Лебедя и Рохлина, которые имели колоссальный авторитет – и были ликвидированы российскими спецслужбами, – отмечает Дмитрий Снегирев.

Он уверен, что именно ФСБ курировала "марш справедливости" пригожина. И именно спецслужбы сейчас активно "пропалывают" высший офицерский состав российской армии.

– Кстати, цокова представляли как замкомандующего Южным военным округом. При том, что официального представления не было. По всей видимости, он должен был или заместить попова, или выполнить функции купирования возможных негативных настроений в среде российских военных на том направлении. Думаю, под удар в Бердянске, должен был попасть именно попов. Но мы видим несогласованность действий российских спецслужб. С которыми сам цоков, вероятно, сотрудничал, – рассуждает эксперт.

По его мнению, показательно и то, что видео с откровениями попова, которое опубликовал депутат гурулев, было рассчитано на т.н. внутреннего потребителя (нормально, когда командующий армией уходит – и поясняет причины узкому кругу). Тем не менее, акцентирует эксперт, видео сделали общедоступным и использовали для дальнейшей дискредитации самого попова. А также – получения повода для проведения дальнейших чисток в среде российского военного генералитета, потенциально нелояльного путину. Как это уже произошло с суровикиным.