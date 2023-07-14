Бунт пригожина дал путину возможность "почистить" армию: мятеж могла курировать ФСБ

Фактически главарь ЧВК "Вагнера" выполнил свою роль провокатора

Вооруженный мятеж пригожина в россии дал путину и российским спецслужбам провести массовые чистки в армии и силовых структурах. Не исключено, что в рф среди военной элиты будут продолжаться отставки, внезапные сердечные приступы или самоубийства.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

По его словам, атака на генерал-майора ивана попова и недавний удар ВСУ по командно-штабному пункту оккупантов в Бердянске, который привел к гибели генерал-лейтенанта олега цокова, связанные между собой вещи.

"В российских СМИ и пабликах мелькала информация, что в том пункте на момент удара должен был находиться попов, а не цоков. Нельзя исключать, что спецслужбы рф произвели контролируемую утечку информации о вероятном месте нахождения данного командно-штабного пункта. Целью была ликвидация российскими спецслужбами (но руками украинцев) военно-политической оппозиции в среде армии рф", — сказал он.

Политолог считает, что именно с этим могла быть связана нынешняя отставка попова. Тут же он обратил внимание, что согласно информации в различных медиа, кадровые чистки начались не только в армии, но и в системе спецслужб россии, а именно в Главном управлении Генштаба вооруженных сил.

"Проверяется информации об отстранении от занимаемой должности одного из реальных кураторов ЧВК "Вагнер" – генерал-лейтенанта владимира алексеева. Фактически пригожин выполнил роль провокатора, дав своим "бунтом" возможность путину и российским спецслужбам провести массовые чистки в армии и силовых структурах в духе сталинского 1937 года", — подчеркнул Снегирев.

По его мнению, в дальнейшем возможно продолжение внезапных сердечных приступов, отставок, или эпидемии "самоубийств", среди военной элиты в росиии.

"Условий для бунта военных против путинского режима сейчас нет. Его, похоже, купировали в моменте возможного возникновения. Устроив весь этот театр с вагнеровцами. Российским спецслужбам нужен был повод для начала массовых репрессий в российской армии. Во время сталинских репрессий все понимали, что уничтожается элита армии. Но армия при этом осталась в казармах", — считает собеседник издания.

Сейчас повторяется та же ситуация, на которую теперь генетически еще и наложен страх армейцев перед органами госбезопасности.

"Нельзя отрицать, что в рф военные люто ненавидят чекистов. Но у многих перед глазами пример генералов Лебедя и Рохлина, которые имели колоссальный авторитет – и были ликвидированы российскими спецслужбами", – добавил он.

Военный эксперт уверен, что "марш справедливости" пригожина курировала ФСБ и конкретно спецслужбы "пропалывают" высший офицерский состав российской армии.

"Кстати, цокова представляли как замкомандующего Южным военным округом. При том, что официального представления не было. По всей видимости, он должен был или заместить попова, или выполнить функции купирования возможных негативных настроений в среде российских военных на том направлении. Думаю, под удар в Бердянске, должен был попасть именно попов. Но мы видим несогласованность действий российских спецслужб. С которыми сам цоков, вероятно, сотрудничал", – подытожил политолог.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграф": Российский мятеж: реален ли он на фоне чисток генералитета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в рф после мятежа пригожина ряд высокопоставленных военных руководителей был отстранен от должностей. В их числе также оказался руководитель оккупационной группировкой войск в Украине валерий герасимов.