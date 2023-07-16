"Вагнерівці" у Білорусі: прикордонники розповіли, як їх можуть використати проти України

Розвідка України стежить за розвитком подій

Бойовики ЧВК "Вагнера", які почали прибувати на територію Білорусі, поки не становлять загрози для України.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Зараз наша розвідка відстежує, що на території Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК мова не йде. Мова йде про кілька сотень, які в подальшому розміщуються у тих місцях, які були підготовлені", — сказав він.

Він також зазначив, що прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі.

"Та кількість (бойовиків у Білорусі, — ред.) не становить якоїсь загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування. Проте, звісно, Білорусь може їх задіювати і для більш серйозних речей. До прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь", — наголосив Демченко.

Нагадаємо, що після невдалого заколоту євгенія пригожина з його ПВК "Вагнера" бойовики залишилися без важкого озброєння, а також частково перемістилися до Білорусі.