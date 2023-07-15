Пікапи, фури та автобуси: до Білорусі прибула велика колона вагнерівців, що відомо (карта)

Очевидці нарахували щонайменше 60 автомобілів

У ніч на суботу, 15 липня, велика колона ПВК "Вагнера" прибула до Білорусі на легкових та вантажних автомобілях на номерах так званих ДНР/ЛНР. Вночі вона в’їхала в країну з росії в районі Кричева.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що після перетину кордону колона пройшла через Рогачов у бік Бобруйска і потім – на Осиповичі.

"Маршрут вказує на те, що колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в селі Цель. За нашими даними, у колоні помічено мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, "буханки" та мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ РБ", — йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв "Телеграф", речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що найманці ПВК "Вагнера" вже не беруть активної участі у війні в Україні.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що безуспішний заколот ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина не є "останньою главою цієї драми" і світові явно варто чекати на продовження.