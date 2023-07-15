Пикапы, фуры и автобусы: в Беларусь прибыла большая колонная вагнеровцев, что известно (карта)

Очевидцы насчитали минимум 60 автомобилей

В ночь на субботу, 15 июля, большая колонна ЧВК "Вагнера" прибыла в беларусь на легковых и грузовых автомобилях на номерах так называемых ДНР/ЛНР. Ночью она въехала в страну из россии в районе Кричева.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что после пересечения границы колонна проследовала через Рогачев в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи.

"Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" двигается в палаточный лагерь в деревне Цель. По нашим данным, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, крупные фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ РБ", — сказано в сообщении.

Обратите внимание: Российский мятеж: реален ли он на фоне чисток генералитета

Как сообщал "Телеграф", спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" уже не принимают активного участия в войне в Украине.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что безуспешный мятеж главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина не является "последней главой этой драмы" и миру явно стоит ждать продолжения.