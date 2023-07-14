"Вагнеровцев" не существует: как путин озадачил россиян и что он еще говорил о наемниках пригожина

российский президент удивил свежим заявлением, что ЧВК "Вагнера" не существует

российский президент владимир путин отчаянно пытается сохранить лицо после попытки переворота евгения пригожина, время от времени издавая противоречащие друг другу фантастические объяснения. Вчера мир увидел еще одно интервью путина, о котором просто невозможно не рассказать. В свежем интервью росСМИ кремлевский вождь сказал, что ЧВК "Вагнера" не существует.

"Телеграф" собрал основные фразы, которыми путин описывал вагнеровцев в последнее время:

"Вагнеровцев не существует"

Журналист спросил путина, сохранится ли ЧВК "Вагнер" как "боевая единица", на что тот сказал:

"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Такого юрлица нет. Группа есть, но юридически нет! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это нужно обсуждать в государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос".

Но их обеспечивало государство

Однако чуть раньше путин признал, что "вагнеровцы", которых теперь якобы не существует, получали огромное финансирование из бюджета россии. 27 июня путин сказал, что наемников полностью обеспечивало государство. Тогда он сказал это в контексте того, что компания евгения пригожина "Конкорд" якобы могла воровать государственные деньги. Эта компания через военторг поставляет продукты для росармии.

"Содержание всей "Группы Вагнера" полностью обеспечивало государство – из министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу", – говорил путин.

Противоречивое заявление путина уже поддали насмешкам в соцсетях, вспомнив, какие именно суммы получили несуществующие "вагнеровцы":

Блогер Рустем Адагамов высмеял путина

"Воевали достойно"

В своем свежем интервью путин был более снисходителен к "вагнеровцам" и говорил о них в положительном тоне. Журналист спросил у путина о событиях 24 июня, когда "вагнеровцы" объявили о "марше справедливости" на москву, одновременно захватив админздания в Ростовые.

"Бойцы "Вагнера" воевали достойно, да… То, что они оказались вовлеченными в эти события, вызывает сожаление…", — сказал путин

Это предатели и их нужно наказать и уничтожить

Если отмотать пленку назад, то в первый день мятежа путин опубликовал разгневанное видео, где назвал "вагнеровцев" предателями. Он сказал, что славу "вагнеровцев" предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению и капитуляции.

Ну а в конце вообще сказал, что всех предателей нужно ликвидировать:

"Наши действия по защите отечества будут жесткими. Всех, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь шантажа и террористических методов, будут неотвратимо наказаны, они будут отвечать и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в москве, московской области, других регионах. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления", – сказал путин.

То есть, фактически, он сказал, что вооруженные силы россии получили приказ нейтрализовать пригожин.

Наказание отменяется, уходите в Беларусь

Через пару дней после этого видео мятеж пригожина внезапно оборвался. Тогда путин опубликовал второе видео, где был несказанно благодарен всем патриотически настроенным гражданам и консолидированным военным, которые, по его словам, остановили "вагнеровцев". Хотя, как показывали аплодисменты для "вагнеровцев" в Ростове, их никто и не думал останавливать.

Также путин заявил, что позволяет одуматься наемникам ЧВК "Вагнер", призвал их "признать свою трагическую ошибку" подписать контракты с минобороны россии или "вернуться к своим родным". Кроме того, президент рф заявил, что "вагнеровцы" могут "уйти в Беларусь".

Он заявил, что большинство военных и командиров ЧВК "Вагнер" также якобы являются патриотами, и их "пытались использовать против братьев по оружию".

Мятеж вообще дело рук Запада

В этом же обращении российский президент добавил, что "братоубийства" якобы хотели "неонацисты в Киеве и их западные покровители". Его тезис впоследствии повторил глава "росгвардии" Виктор Золотов, сказав, что к военному мятежу причастны страны Запада.

"Запад, вероятно, заранее знал о вооруженном мятеже в россии: бунт был инспирирован Западом и наложился на амбиции пригожина", — заявил Золотов, добавив, что "вагнеровцы" не смогли бы взять москву.

пригожин в Беларуси

Прием в кремле

Французская газета Libération, ссылаясь на источники в западной разведке, сообщала, что путин виделся с пригожиным и другими командирами ЧВК "Вагнера" в кремле 1 июля. По данным издания, кроме путина, он встретился с директором росгвардии Виктором Золотовым и главой российской разведки Сергеем Нарышкиным.

После этой публикации представитель кремля дмитрий песков подтвердил, что путин встречался с пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер", по его словам, это было даже раньше, через пять дней после неудачного мятежа — 29 июня. По его словам, встреча длилась около трех часов и всего в ней приняли участие 35 человек.

песков заявил, что путин "дал оценку" вооруженному восстанию, которое устроил пригожин, и якобы предложил вагнеровцам "варианты трудоустройства".

И вот в свежем интервью путин также признал факт встречи с людьми, которых он назвал предателями и призвал уничтожить. Он рассказал, что на встрече присутствовало 35 человек. Он якобы "дал оценку" действиям "вагнеровцев" во время войны с Украиной и мятежа 24 июня. Вдобавок к этому российский диктатор отметил, что он предлагал "вагнеровцам" несколько вариантов трудоустройства, включая работу под руководством их непосредственного командира, по кличке Седой.

По словам путина, большинство присутствовавших на встрече "вагнеровцев" кивали головами на его предложения. Но пригожин ответил, что "ребята не согласны с таким решением".

Деньги вернули, дела закрыли

Напомним, что вечером 24 июня после переговоров с александром лукашенко пригожин объявил, что его наемники расходятся и заявил о соглашении с кремлем. Позже в кремле разъяснили, что соглашение предусматривает, что:

пригожин пойдет в Беларусь,

уголовное дело о мятеже закроют,

судить его участников не будут из уважения к их военным заслугам,

с частью из них минобороны россии подпишет контракты.

То есть, пригожину простили сбивание нескольких самолетов армии россии и убийство пилотов и экипажей. 27 июня ФСБ подтвердило, что закрыла дело против пригожина.

А уже 4 июля выяснилось, что пригожину вернули изъятые во время обысков в его квартире и офисах в Санкт-Петербурге 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота.

Сокровища пригожина вернули владельцу после мятежа

Ранее "Телеграф" рассказывал, что простили мятеж в россии не всем. В рядах топ-офицеров русской армии начались массовые чистки и задержания, генерал сергей суровикин более 20 дней не появляется на публике, отстранили так называемого "мясника Мариуполя" Михаила Мизинцева.