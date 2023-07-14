"Вагнерівців" не існує: як путін спантеличив росіян і що він ще казав про найманців пригожина

російський президент здивував свіжою заявою про те, що ПВК "Вагнера" не існує

російський президент володимир путін відчайдушно намагається зберегти обличчя після спроби перевороту євгена пригожина, час від часу видаючи фантастичні пояснення, що суперечать одне одному. Вчора світ побачив ще одне інтерв'ю путіна, про яке просто неможливо не розповісти. У свіжому інтерв'ю росЗМІ кремлівський керманич сказав, що ПВК "Вагнера" не існує.

"Телеграф" зібрав основні фрази, якими путін описував вагнерівців останнім часом:

"Вагнерівців не існує"

Журналіст запитав путіна, чи збережеться ПВК "Вагнер" як "бойова одиниця", на що той сказав:

"Ну так ПВК "Вагнер" не існує! У нас немає закону про приватні військові організації! Просто не існує! Такої юрособи немає. Група є, але юридично немає! Це окреме питання, пов’язане із реальною легалізацією. Але це треба обговорювати у державній думі, в уряді. Непросте запитання".

Але їх забезпечувала держава

Однак трохи раніше путін визнав, що "вагнерівці", яких тепер нібито не існує, отримували величезне фінансування з бюджету росії. 27 червня путін сказав, що найманців повністю забезпечувала держава. Тоді він сказав це у контексті того, що компанія євгена пригожина "Конкорд" нібито могла красти державні гроші. Ця компанія через військторг постачає харчі для росармії.

"Утримання усієї "Групи Вагнера" повністю забезпечувала держава – з міністерства оборони, з державного бюджету ми повністю фінансували цю групу", – казав путін.

Суперечливу заяву путіна вже підняли на кпини у соцмережах, пригадавши, які саме суми отримали неіснуючі вагнерівці:

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"Воювали гідно"

У своєму свіжому інтерв'ю путін був дещо поблажливіший щодо вагнерівців та говорив про них у позитивному тоні. Журналіст запитав у путіна про події 24 червня, коли "вагнерівці" оголосили про "марш справедливості" на москву, водночас захопивши адмінбудівлі в ростові.

"Бійці "Вагнера" воювали гідно, так… Те, що вони виявилися втягнутими в ці події, викликає жаль… ", — сказав путін

Це зрадники і їх треба покарати та знищити

Якщо відмотати плівку назад, то у перший день заколоту путін опублікував розгніване відео, де назвав "вагнерівців" зрадниками". Він сказав, що славу "вагнерівців" зрадили ті, хто намагається організувати заколот, штовхає країну до анархії та братовбивства, до поразки та капітуляції.

Ну а в кінці взагалі сказав, що усіх зрадників треба ліквідувати:

"Наші дії щодо захисту вітчизни будуть жорсткими. Усіх, хто свідомо став на шлях зради, хто готував збройний заколот, став на шлях шантажу і терористичних методів, буде неминуче покарано, вони відповідатимуть і перед законом, і перед нашим народом. Збройні сили та інші державні органи дістали необхідні накази, додаткові заходи антитерористичного характеру вводять зараз у москві, московській області, інших регіонах. Буде також вжито рішучих дій зі стабілізації ситуації у Ростові-на-Дону. Вона залишається складною, фактично заблоковано роботу органів цивільного і військового управління", – сказав путін.

Тобто, фактично, він сказав, що збройні сили рф отримали наказ нейтралізувати пригожина.

Покарання скасовується, йдіть у Білорусь

За пару днів після цього відео заколот пригожина раптово обірвався. Тоді путін опублікував друге відео, де був невимовно вдячним усім патріотично налаштованим громадянам та консолідованим військовим, які, за його словами зупинили "вагнерівців". Хоча, як показували оплески для вагнерівців у Ростові, їх ніхто і не думав зупиняти.

Також путін заявив, що дає можливість одуматися найманцям ПВК "Вагнер", закликав їх "визнати свою трагічну помилку" підписати контракти з Міноборони Росії або "повернутися до своїх рідних". Крім того, президент рф заявив, що "вагнерівці" можуть "піти в Білорусь".

Він заявив, що більшість військових та командирів ПВК "Вагнер" також нібито є патріотами, і їх "намагались використати проти їх братів по зброї".

Заколот взагалі справа рук Заходу

У цьому ж зверненні російський президент додав, що "братовбивства" нібито хотіли "неонацисти в Києві та їх західні покровителі". А його тезу згодом повторив голова "Росгвардії" Віктор Золотов, сказавши, що до військового заколоту причетні країни Заходу.

"Захід, ймовірно, заздалегідь знав про збройний заколот у росії: бунт був інспірований Заходом і наклався на амбіції пригожина", — заявив Золотов, додавши, що "вагнерівці" не змогли б взяти москву.

пригожин у Білорусі

Прийом у кремлі

Французька газета Libération, посилаючись на джерела в західній розвідці, повідомляла, що путін бачився з пригожиним та іншими командирами ПВК "Вагнера" у кремлі 1 липня. За даними видання, окрім Путіна, він зустрівся з директором Росгвардії Віктором Золотовим та головою російської розвідки Сергієм Наришкіним.

Після цієї публікації речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що путін зустрічався з пригожиним та командирами ПВК Вагнер, за його словами, це було навіть раніше, через п’ять днів після невдалого заколоту — 29 червня. За його словами, зустріч тривала близько трьох годин і загалом в ній взяли участь 35 людей.

пєсков заявив, що путін "дав оцінку" збройному повстанню, яке влаштував пригожин, та нібито запропонував вагнерівцям "варіанти працевлаштування".

І ось у свіжому інтерв'ю путін також визнав факт зустрічі з людьми, які він назвав зрадниками та закликав знищити. Він розповів, що на зустрічі були присутні 35 осіб. Він нібито "дав оцінку" діям "вагнерівців" під час війни з Україною та заколоту 24 червня.На додачу до цього російський диктатор зазначив, що він пропонував "вагнерівцям" кілька варіантів працевлаштування, включно з роботою під керівництвом їхнього безпосереднього командира, на ім'я Сєдой.

За словами путіна, більшість "вагнерівців", які були присутні на зустрічі, кивали головами на його пропозиції. Але пригожин відповів, що "хлопці не погоджуються з таким рішенням".

Гроші повернули, справи закрили

Нагадаємо, що ввечері 24 червня після переговорів з олександром лукашенком пригожин оголосив, що його найманці розходяться та заявив про угоду з кремлем. Пізніше у кремлі роз'яснили, що угода передбачає, що:

пригожин піде до Білорусі,

кримінальну справу про заколот закриють,

судити його учасників не будуть з поваги до їхніх воєнних заслуг,

з частиною з них міноборони росії підпише контракти.

Тобто, пригожину пробачили збиття кількох літаків армії рф та вбивство пілотів та екіпажів. 27 червня ФСБ підтвердила, що закрила справу проти пригожина.

А вже 4 липня з'ясувалося, що пригожину повернули вилучені під час обшуків в його квартирі та офісах в Санкт-Петербурзі 10 мільярдів рублів, сотні тисяч доларів і 5 зливків золота.

Скарби пригожина повернули власнику після заколоту

Раніше "Телеграф" розповідав, що пробачили заколот у росії не всім. У рядах топофіцерів російської армії почалися масові чистки та затримання, генерал сергій суровікін понад 20 днів не з'являється на публіці, відсторонили так званого "м'ясника Маріуполя" Михайла Мізінцева.