"Вагнеровцы" в Беларуси: пограничники рассказали, как их могут использовать против Украины

Разведка Украины следит за развитием событий

Боевики ЧВК "Вагнера", которые начали прибывать на территорию Беларуси, пока не представляют угрозы для Украины.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Сейчас наша разведка отслеживает, что на территории Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заводе представителей ЧВК речь не идет. Речь идет о нескольких сотнях, которые в дальнейшем размещаются в тех местах, которые были подготовлены", — сказал он.

Он также отметил, что пограничники и военные продолжают отслеживать перемещение "вагнеровцев" по Беларуси.

"То количество (боевиков в Беларуси, — ред.) не представляет какой-либо угрозы для Украины, чтобы создать какую-то ударную группировку. Однако, конечно, Беларусь может их задействовать и для более серьезных вещей. К примеру, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами, с которыми граничит Беларусь", — подчеркнул Демченко.

Напомним, что после неудавшегося мятежа евгения пригожина с его ЧВК "Вагнера" боевики остались без тяжелого вооружения, а также частично переместились в Беларусь.