"Вагнеровцы" уходят в Беларусь: что говорят в Госпогранслужбе Украины

Места дислокации, количество и задачи боевиков устанавливаются

В Госпогранслужбе Украины подтвердили перемещение наемников ЧВК "Вагнера" в беларусь.

Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранслужбы.

"По состоянию на данный момент имеющаяся информация показывает, что в беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории россии", – отметил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Пограничники добавили, что продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.

Напомним, "Беларускі Гаюн" сообщил, что в ночь на 15 июля в беларусь из россии зашли большие колонны "вагнероцев". Очевидцы насчитали минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, крупные фуры и минимум три автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождала ГАИ РБ. Она направилась в район Осиповичей.

Как сообщал "Телеграф", спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" уже не принимают активного участия в войне в Украине.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что безуспешный мятеж главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина не является "последней главой этой драмы" и миру явно стоит ждать продолжения.