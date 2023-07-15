"Вагнерівці" йдуть до Білорусі: що кажуть у Держприкордонслужбі України

Місця дислокації, кількість та завдання бойовиків встановлюються

У Держприкордонслужбі України підтвердили переміщення найманців ПВК "Вагнера" до Білорусі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Держприкордонслужби.

"Станом на даний момент наявна інформація показує, що у Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщуються з території росії", — зазначив представник ДПСУ Андрій Демченко.

Прикордонники додали, що продовжують відстежувати ситуацію, щоб розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

Нагадаємо, "Беларускі Гаюн" повідомив, що в ніч на 15 липня до Білорусі з росії зайшли великі колони "вагнеріців". Очевидці нарахували щонайменше 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури та щонайменше три автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувала ДАІ РБ. Вона попрямувала до району Осиповичів.

Як повідомляв "Телеграф", речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що найманці ПВК "Вагнера" вже не беруть активної участі у війні в Україні.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що безрезультатний заколот ватажка ПВК "Вагнера" євгенія пригожина не є "останньою главою цієї драми" і світу явно варто чекати на продовження.