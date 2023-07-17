Еще одна большая колонна "вагнеровцев" зашла в Беларусь: подробности и карта

Это уже как минимум третья колонна с наемниками, которая прибыла в Беларусь с 11 июля

"Вагнеровцы" продолжают перемещаться в Беларусь: около 11 часов 17 июля, в направлении Осиповичей и полевого лагеря в селе Цель по трассе М5 от Бобруйска проследовала очередная крупная колонна наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

"В составе колонны как минимум 20 машин различных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры. Примечательно, что машины двигаются с установленными флагами РФ и с символикой ЧВК "Вагнер", — сказано в сообщении.

Отмечается, что по уточненным данным, это уже как минимум третья колонна с вагнеровцами, которая прибыла в Беларусь с 11 июля. Судя по всему, как и в предыдущие дни, сейчас наемники направляются в полевой лагерь в селе Цель.

Также известно, что на пограничном переходе "Звенчатка-Понятовка" на КПП, где в Беларусь проходят колонны "Вагнера", поднят их флаг.

Флаги подняты со стороны россии

Напомним, ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко оценил опасность для Украины перемещения боевиков "Вагнера" в Беларусь.