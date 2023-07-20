"Вагнерівці" дісталися кордонів НАТО: Білорусь оголосила про чергові навчання (карта)

"Вагнерівці" відпрацьовуватимуть навчально-бойові завдання

Найманці російської приватної військової компанії "Вагнера", які після невдалого заколоту в росії масово перебираються до Білорусі, продовжують спільні тренування зі Збройними силами цієї країни.

Про це у четвер, 20 липня, повідомили у Telegram-каналі Міністерства оборони Республіки Білорусь.

Тренування проводитимуться на полігоні "Брестський" під Осиповичами поблизу кордону з Польщею.

"Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський". Подробиці скоро", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 17 липня у напрямку Йосиповичів пройшла ще одна велика колона "вагнерівців". Тільки за останній тиждень це, як мінімум, уже третя така колона. У складі цієї колони були помічені УАЗи Патріот, фури, автобуси, пікапи, будівельна техніка тощо. На кожному авто є прапор росії та символіка ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Генштабі ЗСУ заявляють, що на тлі інформації про переміщення "вагнерівців" українська сторона зміцнює північний кордон. Цей напрямок додатково зміцнять вибуховими та невибуховими загородженнями.