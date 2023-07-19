"Їх чекатиме смерть": у ЗСУ розповіли, як готуються відбивати можливу загрозу з Білорусі

Зміцнення північного кордону України продовжується

На тлі перекидання нових колон найманців ПВК "Вагнера" до Білорусі українська сторона продовжує зміцнювати північний кордон на випадок нової спроби вторгнення звідти.

Про це розповів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, керівник Об’єднаного оперативного штабу Сергій Наєв.

"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо і створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил", — сказав він.

Він наголосив, що лише на одному з напрямків у Чернігівській області було вирито понад 40 кілометрів протитанкового рову та облаштовано понад 30 тисяч мінних пасток.

Крім того, Наєв зазначив, що цей напрямок буде додатково зміцнений різними вибуховими та невибуховими загородженнями.

"Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю — на них чекатиме смерть", — додав генерал.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ розповідали, чи становить перекидання "вагнерівців" до Білорусі загрозу для України, а також навіщо диктатору олександру лукашенку вони взагалі знадобилися.