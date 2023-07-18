Вже понад дві тисячі: "вагнерівці" продовжують з’їжджатися до Білорусі (відео)

Найманці переміщаються на легких машинах, бронетехніки помічено не було

Члени бунтівної російської ПВК "Вагнера" продовжують переїжджати до Білорусі, де їх наразі вже може бути понад дві тисячі.

Як інформують спостерігачі моніторингових груп "Беларускі Гаюн", 18 липня до країни прибула ще одна група "вагнерівців". Колона з щонайменше 90 автомобілів стала п’ятою за час спостережень.

При цьому четверта колона близько 80 машин в’їхала з боку росії вранці вівторка.

"На кожній із машин у поточній колоні приклеєно аркуш паперу з номером. Серед техніки помічені: "буханки", пікапи з відкритими багажниками, кілька пасажирських автобусів, фури, легкові авто (Лади та KIA), пару бензовозів та Урали з причепами", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що майже всі машини мали номери т.зв. "лднр", а деякі взагалі були без номерів.

Як і всі інші колони, ці дві попрямували до населеного пункту Мета, що неподалік Осиповичів.

Згідно з підрахунками спостерігачів, зараз у Білорусі знаходиться близько 2-2,5 тисячі російських найманців, які прибули приблизно на 400 машинах. Про прибуття першої групи "вагнерівців" стало відомо 11 липня.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ розповідали, чи становить перекидання "вагнерівців" до Білорусі загрозу для України, а також навіщо диктатору олександру лукашенку вони взагалі знадобилися.