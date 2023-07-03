У Білорусі продовжують будувати табір для "вагнерівців": як він виглядає зсередини (фото)

"Вагнерівці" продовжують облаштовуватися в Білорусі

На території Білорусі продовжуються активні роботи зі створення польових таборів для найманців ПВК "Вагнера".

Як інформує "Сирена", активні роботи ведуться на південному заході Могилівської області в Осиповичському районі.

Повідомляється, що місцевим жителям вдалося побувати всередині табору та зробити кілька знімків того, як виглядає табір "вагнерівців" зсередини.

"На фото, зроблених місцевим жителем, можна помітити намети й встановлені в них буржуйки та настили. В одному такому наметі може розміститися до 60 осіб, а на встановлення кожного намету йде не більше 30 хвилин", — йдеться в повідомленні.

База "вагнерівців" у Білорусі

Як повідомлялося раніше, спостерігачі раніше повідомили, що нова база найманців зводиться в покинутій військовій частині в населеному пункті Цель, де вже було помічено близько 300 нових наметів. При цьому профільні групи оцінили, що тут будуть базуватися близько 8 тисяч найманців.

Очевидно, вищенаведені фото були зроблені саме там.

Як повідомлялося раніше, 24 червня ватажок найманців євген пригожин звинуватив міноборони росії в обстрілах найманців і заявив про початок "громадянської війни". "Вагнерівцям" вдалося за день взяти під свій контроль Ростов і Воронеж, після чого озброєна колона рушила на Москву.

Втім, на цьому вся "веселість" закінчилася, оскільки нібито на прохання лукашенка той погодився "не починати кровопролиття".

Станом на 26 червня відомо, що табори для розміщення "вагнерівців" почали будувати неподалік Мінська.