В Беларуси продолжают строить лагерь для "вагнеровцев": как он выглядит изнутри (фото)

"Вагнеровцы" продолжают обустраиваться в Беларуси

На территории Беларуси продолжаются активные работы по созданию полевых лагерей для наемников ЧВК "Вагнера".

Как информирует "Сирена", активные работы ведутся на юго-западе Могилевской области в Осиповичском районе.

Сообщается, что местным жителям удалось побывать внутри лагеря и сделать несколько снимков того, как выглядит лагерь "вагнеровцев" изнутри.

"На фото, сделанных местным жителем, можно заметить палатки, устанавливаемые в них буржуйки и настилы. В одной такой палатке может разместиться до 60 человек, а на установку каждой палатки уходит не больше 30 минут", — говорится в сообщении.

База "вагнеровцев" в Беларуси

Как сообщалось ранее, наблюдатели ранее сообщили, что новая база наемников возводится в покинутой военной части в населенном пункте Цель, где уже были замечены около 300 новых палаток. При этом профильные группы оценили, что в этом месте будут базироваться около 8 тысяч наемников.

По всей видимости, вышеприведенные фото были сделаны именно там.

Как сообщалось ранее, 24 июня главарь наемников евгений пригожин обвинил минобороны россии в обстрелах наемников и заявил о начале "гражданской войны". "Вагнеровцам" удалось за день взять под свой контроль Ростов и Воронеж, после чего вооруженная колона двинулась на Москву.

Впрочем, на этом всё "веселье" закончилось, поскольку якобы по просьбе лукашенко тот согласился "не начинать кровопролитие".

По состоянию на 26 июня известно, что лагеря для размещения "вагнеровцев" начали строить неподалеку от Минска.