Уже более двух тысяч: "вагнеровцы" продолжают съезжаться в Беларусь (видео)

Наемники перемещаются на легких машинах, бронетехники замечено не было

Члены мятежной российской ЧВК "Вагнера" продолжают переезжать в Беларусь, где их к настоящему моменту уже может быть более двух тысяч.

Как информируют наблюдатели мониторинговой групп "Беларускі Гаюн", 18 июля в страну прибыла еще одна группа "вагнеровцев". Колонна из не менее 90 автомобилей стала пятой за время наблюдений.

При этом четвертая колонна из около 80 машин въехала со стороны россии утром вторника.

"На каждой из машин в текущей колонне приклеен лист бумаги с номером. Среди техники замечены: "буханки", пикапы с открытыми багажниками, несколько пассажирских автобусов, фуры, легковые авто (Лады и KIA), пару бензовозов и Уралы с прицепами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что практически все машины имели номера т.н. "лднр", а некоторые и вовсе были без номеров.

Как и все остальные колонны, эти две направились в населенный пункт Цель, что неподалеку от Осиповичей.

Согласно подсчетам наблюдателей, сейчас в Беларуси находится около 2-2,5 тысячи российских наемников, которые прибыли на примерно 400 машинах. О прибытии первой группы "вагнеровцев" стало известно 11 июля.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказывали, представляет ли переброска "вагнеровцев" в Беларусь угрозу для Украины, а также зачем диктатору александру лукашенко они вообще понадобились.