путін пішов на "договірняк" з пригожиним після бунту "вагнерівців": у МІ-6 назвали причину

Навіть главі розвідки складно інтерпретувати подію

Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнера" євгенія пригожина путін мав лише один вибір — домовлятися, щоб покінчити зі збройним повстанням.

Про це в коментарі CNN заявив голова британської розвідки (МІ-6) Річард Мур.

"Він (путін — Ред.) дійсно не чинив опір пригожину, він уклав угоду, щоб врятувати свою шкуру, використовуючи послуги лідера Білорусі", — сказав Мур додаючи, що "пригожин почав, я думаю, як зрадник за сніданком. До вечері його помилували, а потім за кілька днів запросили на чай".

При цьому він зазначив, що навіть із позиції глави розвідки складно намагатися інтерпретувати ці події, перебуваючи поза ситуацією.

Глава МІ-6 також заявив, що шеф "вагнерівців" пригожин живий і перебуває на волі після повстання, а на путіна явно чинять внутрішній тиск.

Нагадаємо, що після свого заколоту пригожин нібито досі перебуває у росії. У той же час західні експерти вважають, що путін не вибачить ватажку бойовиків зради і ліквідує його. На їхню думку, це може статися вже найближчим часом.