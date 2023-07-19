путин пошел на "договорняк" с пригожиным после бунта "вагнеровцев": в МИ-6 назвали причину

Даже главе разведки сложно интерпритировать произошедшее

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина у путина был только один выбор — договариваться, чтобы покончить с вооруженным восстанием.

Об этом в комментарии CNN, заявил глава британской разведки (МИ-6) Ричард Мур.

"Он (путин — Ред.) действительно не сопротивлялся пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, используя услуги лидера Беларуси", — сказал Мур добавляя, что "пригожин начал, я думаю, как предатель за завтраком. К ужину его помиловали, а потом через несколько дней пригласили на чай".

При этом он отметил, что даже с позиции главы разведки сложно пытаться интерпретировать эти события, находясь вне ситуации.

Глава МИ- также6 заявил, что шеф "вагнеровцев" Пригожин жив и находится на свободе после восстания, а на путина явно оказывается внутреннее давление.

Напомним, что после своего мятежа пригожин якобы до сих пор находится в россии. В то же время западные эксперты считают, что путин не простит главарю боевиков измены и ликвидирует его. По их мнению, это может произойти уже в ближайшее время.