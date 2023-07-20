"Вагнеровцы" добрались до границ НАТО: Беларусь объявила об очередных учениях (карта)

"Вагнеровцы" будут отрабатывать учебно-боевые задачи

Наемники российской частной военной компании "Вагнера", которые после неудачного мятежа в рф массово перебираются в Белорусь, продолжают совместные тренировки с Вооруженными силами этой страны.

Об этом в четверг, 20 июля, сообщили в Telegram-канале Министерства обороны Республики Беларусь.

Тренировки будут проводиться на полигоне "Брестский" под Осиповичами, вблизи границы с Польшей.

"На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский". Подробности скоро", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 17 июля в направлении Осиповичей прошла еще одна большая колонна "вагнеровцев". Только за последнюю неделю это, как минимум, уже третья такая колонна. В составе этой колонны были замечены УАЗы Патриот, фуры, автобусы, пикапы, строительная техника и так далее. На каждом авто есть флаг рф и символика ЧВК "Вагнера".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Генштабе ВСУ заявляют, что на фоне информации о перемещении "вагнеровецев", украинская сторона укрепляет северную границу. Это направление дополнительно укрепят взрывными и невзрывными заграждениями.