На Киев не пойдут, но...: какую опасность могут нести "вагнеровцы" в Беларуси

Силы "вагнеровцев" не нужно недооценивать

Власти россии могли переместить "вагнеровцев" в Беларусь не для нового удара по Киеву. Вероятно, наемники евгения пригожина будут выполнять диверсионно-разведывательную работу, чтобы держать в напряжении войска на севере Украины.

Об этом в эфире "Прямого" рассказал участник АТО и глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. Того количества "вагнеровцев", которое уже перемещено в Беларусь или планируется переместить, не хватит для похода на Киев.

Так, по словам Дикого, сейчас в Беларуси несколько сотен наемников, а максимум ожидается около 6-8 тысяч человек. Чтобы организовать повторный марш на Киев нужно минимум от 100 до 120 тысяч человек. Однако аналогичные группировки врага на других направлениях все равно не могут пробить оборону ВСУ, к примеру, под Купянском или в районе Сватового-Кременной.

"Поэтому атаки на Киев можно не ждать. А вот не станут ли их использовать в качестве ДРГ? А это может быть. И эти ДРГ, конечно, будут серьезнее тех, с которыми на этом направлении сталкивались. Потому что, ну как бы там к "вагнерам" не относиться, но факт, что это действительно, это те "вагнеры", которые уже выжили в Бахмуте. Они уже, не просто "войну понюхали", это уже действительно закаленные бойцы", — сказал участник АТО.

Он добавил, что украинские пограничники и силы Теробороны наверняка уже учли эту угрозу. И если ранее северное направление можно было считать относительно спокойным, то из-за перемещения ЧВК "Вагнер" в Беларусь нужно "готовиться встречать гостей".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ готовы отражать возможную атаку из Беларуси. Украинские воины продолжают укреплять границу на фоне перемещения колонн "вагнеровцев".