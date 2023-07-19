На Київ не підуть, але... яку небезпеку можуть нести "вагнерівці" в Білорусі

Сили "вагнерівців" не потрібно недооцінювати

Влада росії могла перемістити "вагнерівців" до Білорусі не для нового удару по Києву. Ймовірно, найманці євгена пригожина виконуватимуть диверсійно-розвідувальну роботу, щоб тримати у напрузі війська на півночі України.

Про це в ефірі "Прямого" розповів учасник АТО та голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Тієї кількості "вагнерівців", яку вже переміщено до Білорусі або планується перемістити, не вистачить для походу на Київ.

Так, за словами Дикого, зараз у Білорусі кілька сотень найманців, а максимум очікується близько 6-8 тисяч людей. Щоб організувати повторний марш на Київ, потрібно мінімум від 100 до 120 тисяч осіб. Однак аналогічні угруповання ворога на інших напрямках все одно не можуть пробити оборону ЗСУ, наприклад, під Куп’янськом чи в районі Сватового-Кремінної.

"Тому атаки на Київ можна не чекати. А от чи не стануть їх використовувати як ДРГ? А це може бути. І ці ДРГ, звичайно, будуть серйознішими за тих, з якими на цьому напрямі стикалися. Тому що, ну як би там до "Вагнер" не ставитися, але факт, що це дійсно, це ті "Вагнер", які вже вижили в Бахмуті. Вони вже, не просто "війну понюхали", це вже дійсно загартовані бійці", — сказав учасник АТО.

Він додав, що українські прикордонники та сили Тероборони, напевно, вже врахували цю загрозу. І якщо раніше північний напрямок можна було вважати відносно спокійним, то через переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі треба "готуватися зустрічати гостей".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ готові відбивати можливу атаку з Білорусі. Українські воїни продовжують зміцнювати кордон на тлі переміщення колон "вагнерівців".