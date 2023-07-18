"Вагнерівець" радикально покарав двох "колег" за відмову брати участь у заколоті

Підозрюваного затримали, а ось особи загиблих досі невідомі

У росії "вагнерівець" убив двох інших членів цієї ПВК, нібито за відмову брати участь у заколоті голови "Вагнера" євгенія пригожина.

Про це повідомляють росЗМІ.

Тіла двох чоловіків у військовій формі з вогнепальними пораненнями було виявлено вранці 6 липня у Воронезькій області. Неподалік загиблих був автомобіль зі зброєю.

Слідчі знайшли підозрюваного у їхньому розстрілі. 17 липня за підозрою у вбивстві було затримано 25-річного уродженця Киргизії Ярослава Шеховцова. На допиті він розповів, що є бійцем ПВК "Вагнер", і 24 червня вбив двох інших "вагнерівців" за відмову брати участь у заколоті пригожина.

Хлопця затримали, найближчим часом Шеховцеву мають обрати запобіжний захід. Водночас особи загиблих досі не встановлені.

Як повідомляв "Телеграф", найманці ПВК "Вагнера" масово переміщуються з росії на територію Білорусі. Туди зайшли вже три великі колони найманців. Вони розміщуються в польовому таборі під Осиповичами та їдуть територією Білорусі під російськими прапорами та з прапорами "Вагнера".