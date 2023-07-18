"Вагнеровец" радикально наказал двоих сослуживцев за отказ участвовать в мятеже

Подозреваемого задержали, а вот личности погибших до сих пор неизвестны

В россии "вагнеровец" убил двоих других членов этой же ЧВК, якобы за отказ участвовать в мятеже главы "Вагнера" евгения пригожина.

Об этом сообщают росСМИ.

Тела двух мужчин в военной форме с огнестрельными ранениями были обнаружены утром 6 июля в Воронежской области. Недалеко от погибших находился автомобиль с оружием.

Следователи нашли подозреваемого в их расстреле. 17 июля по подозрению в убийстве был задержан 25-летний уроженец Киргизии Ярослав Шеховцов. На допросе он рассказал, что является бойцом ЧВК "Вагнер", и 24 июня убил двух других "вагнеровцев" за отказ участвовать в мятеже пригожина.

Парня задержали, в ближайшее время Шеховцеву должны избрать меру пресечения. Вместе с тем личности погибших до сих пор не установлены.

Как сообщал "Телеграф", наемники ЧВК "Вагнера" массово перемещаются из россии на территорию Беларуси. Туда зашли уже три больших колонны наемников. Они размещаются в полевом лагере под Осиповичами и едут по территории беларуси под российскими флагами и с флагами "Вагнера".