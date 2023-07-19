"Их будет ждать смерть": в ВСУ рассказали, как готовятся отбивать возможную угрозу из Беларуси

Укрепление северной границы Украины продолжается

На фоне переброски новых колонн наемников ЧВК "Вагнера" в Беларусь, украинская сторона продолжает укреплять северную границу на случай новой попытки вторжения оттуда.

Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, руководитель Объединенного оперативного штаба Сергей Наев.

"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил", — сказал он.

Он подчеркнул, что лишь на одном из направлений в Черниговской области было вырыто более 40 километров противотанкового рва и обустроено более 30 тысяч минных ловушек.

Кроме того, Наев отметил, что это направление будет дополнительно укреплено разными взрывными и невзрывными заграждениями.

"Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю – их будет ждать смерть", — добавил генерал.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказывали, представляет ли переброска "вагнеровцев" в Беларусь угрозу для Украины, а также зачем диктатору александру лукашенко они вообще понадобились.