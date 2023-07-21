"Вагнеровцы" в Беларуси: украинские пограничники назвали их цели и показали фото
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россия отправила наемников "Вагнера" в Беларусь, чтобы дальше угрожать Украине
Беларусь создает видимость боевой готовности своей армии для ведения войны с Украиной. А российская пропагандистская машина помогает в этом властям страны.
Такое мнение озвучили в Госпогранслужбе Украины. Также они показали снимки расположения белорусских войск с воздуха, которые предоставили белорусские партизаны.
В Минобороны Беларуси долгое время говорят о том, что граница с Украиной надежно защищена, в том числе средствами РЭБ и ПВО. Но исходя из того, что украинские воины увидели на снимках, у белорусов нет сил и средств укреплять границу так, как это необходимо.
В ГПСУ предположили, что именно для того, чтобы повысить обороноспособность страны, в Беларусь направили "вагнеровцев". Помимо дополнительной силы наемники евгения пригожина должны усилить "информационный эффект "угрозы".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какую опасность несут "вагнеровцы" в Беларуси. Их количества точно не хватит для повторной попытки захвата Киева.