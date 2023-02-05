лукашенко продолжает "терроризировать" Европу нелегалами: на "бизнесе" зарабатывают спецслужбы

В Польше фиксируют увеличение числа случаев попыток проникновения нелегалов

Минск продолжает "миграционный террор" Европы, а белорусские спецслужбы организовали бизнес по переправке нелегалов через границу в Польшу.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Пограничной службы Польши. Отмечается, что пограничники в последнее время все чаще задерживают "проводников", которые занимаются переправкой нелегалов через границу и передают их "курьерам".

"Людей, занимающихся незаконным ввозом людей через границу, вербуют преступные группировки из числа молодых иностранцев, легально проживающих в Беларуси. Часто это студенты белорусских вузов, выходцы из Ирака, Турции или бывших постсоветских республик", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этих "проводников" обучают особенностям поведения в поле, разговора с "курьером" и мигрантами, как быстро вернуться в Беларусь и как говорить с польскими пограничниками в случае задержания.

В сообщении говорится, что работа этих лиц контролируется спецслужбами Беларуси. Силовики понимают, что это хороший бизнес, от которого выигрывают и они сами и организаторы схемы.

К примеру за одно переведение нелегалов через границу "проводник" получает около 2,5 тысячи долларов.

Польские пограничники обычно стараются выявить этих лиц из групп мигрантов, после чего на них составляют административный протокол, а затем отправляют их в страну происхождения.

Напомним, в конце 2021 года толпа мигрантов пыталась штурмовать границу Польши со стороны Беларуси, что привело к столкновениям с силовиками.

Тогда эта попытка не увенчалась успехом, а потому большинство из них все же вернулись домой.