лукашенко продовжує "тероризувати" Європу нелегалами: на "бізнесі" заробляють спецслужби

У Польщі фіксують збільшення кількості випадків спроб проникнення нелегалів

Мінськ продовжує "міграційний терор" Європи, а білоруські спецслужби організували бізнес із переправки нелегалів через кордон до Польщі.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Прикордонної служби Польщі. Зазначається, що прикордонники останнім часом все частіше затримують "провідників", які переправляють нелегалів через кордон і передають їх "кур’єрам".

"Людей, які займаються незаконним ввезенням людей через кордон, вербують злочинні угруповання з-поміж молодих іноземців, які легально проживають у Білорусі. Часто це студенти білоруських вишів, вихідці з Іраку, Туреччини або колишніх пострадянських республік", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цих "провідників" навчають особливостям поведінки у полі, розмови з "кур’єром" та мігрантами, як швидко повернутися до Білорусі та як говорити з польськими прикордонниками у разі затримання.

У повідомленні йдеться, що робота цих осіб контролюється спецслужбами Білорусі. Силовики розуміють, що це добрий бізнес, від якого виграють і вони самі й організатори схеми.

Наприклад, за одне переведення нелегалів через кордон "провідник" отримує близько 2,5 тисячі доларів.

Польські прикордонники зазвичай намагаються виявити цих осіб із груп мігрантів, після чого на них складають адміністративний протокол, а потім відправляють їх до країни походження.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року натовп мігрантів намагався штурмувати кордон Польщі з боку Білорусі, що призвело до зіткнень із силовиками.

Тоді ця спроба не увінчалася успіхом, а тому більшість із них все ж таки повернулися додому.