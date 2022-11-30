Без води та їжі: мігранти з Нігерії 11 діб добиралися до Канарських островів на кермі корабля

Нелегали вирушили у ризикову подорож із порожніми руками

Морська рятувальна служба Іспанії повідомила про порятунок трьох "зайців" з Нігерії, які дісталися Канарських островів (Іспанія), сидячи на кермі корабля.

Як повідомляє CBS, мандрівників зняли з керма танкера Alithini II, що ходить під прапором Мальти, в порту Лас-Пальмас. За даними сервісів, що відстежують маршрути суден, він залишив Лагос 17 листопада, а в Лас-Пальмас прибув 28 листопада.

Зазначається, що троє чоловіків протягом одинадцятої доби перебували там без їжі та води. Після огляду нелегалів медики повідомили, що у них виявлено симптоми сильного зневоднення та переохолодження.

Лагос і Канарські острови на карті

Видання вказує, що попри те, що подібні подорожі несуть смертельну небезпеку, це далеко не перший випадок, коли з керма комерційних суден знімають нелегалів. Наприклад, минулого року в іспанських ЗМІ повідомляли, що на Канарські острови в такий спосіб потрапив 14-річний хлопчик, який також виїхав із Лагосу.

Як повідомлялося раніше, в ООН повідомили, що з початку вторгнення росії в Україну майже 8 мільйонів українців були змушені шукати притулку в інших країнах Європи.