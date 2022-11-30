Без воды и еды: мигранты из Нигерии 11 суток добирались до Канарских островов на руле корабля

Нелегалы отправились в рисковое путешествие с пустыми руками

Морская спасательная служба Испании сообщила о спасении трех безбилетников из Нигерии, которые добрались до Канарских островов (Испания) сидя на руле корабля.

Как информирует CBS, путешественников сняли с руля танкера Alithini II, ходящего под флагом Мальты, в порту Лас-Пальмас. По данным сервисов, отслеживающих маршруты судов, он покинул Лагос 17 ноября, а в Лас-Пальмас прибыл 28 ноября.

Отмечается, что трое мужчин в течение одиннадцати суток находились там без еды и воды. После осмотра нелегалов медики сообщили, что у них обнаружены симптомы сильного обезвоживания и переохлаждения.

Лагос и Канарские острова на карте

Издание указывает, что несмотря на то, что подобные путешествия несут в себе смертельную опасность, однако это далеко не первый случай, когда с руля коммерческих судов снимают нелегалов. Например, в прошлом году в испанских СМИ сообщали, что на Канарские острова таким образом попал 14-летний мальчик, который тоже уехал из Лагоса.

Как сообщалось ранее, в ООН сообщили, что с начала вторжения россии в Украину почти 8 миллионов украинцев были вынуждены искать убежище в других странах Европы.