Украинцы послали белорусских "коллег" вслед за русским кораблем

Эпическое психологическое противостояние между пограничниками Украины и Беларуси продолжается. После того как белорусские военные попытались переманить украинцев на свою сторону при помощи "борща, сала, хлеба и водки" бойцы ГПСУ записали достойный ответ.

Как видно на видео, которое было распространено в сети, украинские пограничники назвали план белорусов "г**ном".

"Неуважаемые нетоварищи, ваша несчастная ИПСО — это г**но, ваши попытки убедить, что вы добрые и мирные соседи — это еще большее г**но… У нас нет ни желания, ни времени что-либо вам доказывать. Идите за русским кораблем, надеемся вам известно это направление", — говорится в послании украинцев.

Вместе с тем, украинцы напомнили о популярных белорусских нарративах, которые вторят российской пропаганде.

Кроме того, они посоветовали жителям страны избавиться от ярлыка московских марионеток и снести режим диктатора александра лукашенко, чтобы вновь стать свободными.

Напомним, что украинские военные постоянно троллят лукашенковских пограничников, например, ранее белорусы обижались на жесты наших солдат и на повешенного "валеру".