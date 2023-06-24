Українці надіслали білоруських "колег" слідом за російським кораблем

Епічне психологічне протистояння між прикордонниками України та Білорусі продовжується. Після того, як білоруські військові спробували переманити українців на свій бік за допомогою "борщу, сала, хліба та горілки" бійці ДПСУ записали гідну відповідь.

Як видно на відео, яке було поширене у мережі, українські прикордонники назвали план білорусів "г**ном".

"Нешановні товариші, ваша нещасна ІПСО — це г**но, ваші спроби переконати, що ви добрі і мирні сусіди — це ще більше г**но… У нас немає ні бажання, ні часу щось вам доводити. Ідіть за російською кораблем, сподіваємося вам відомий цей напрямок", — йдеться у посланні українців.

Водночас українці нагадали про популярні білоруські наративи, які вторять російській пропаганді.

Крім того, вони порадили жителям країни позбутися ярлика московських маріонеток і знести режим диктатора олександра лукашенка, щоб знову стати вільними.

Нагадаємо, що українські військові постійно тролять лукашенківських прикордонників, наприклад, раніше білоруси ображалися на жести наших солдатів та на повішеного "валеру".