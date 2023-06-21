Це не голос Ані Лорак? Білоруські прикордонники знову намагалися переманити українців (відео)

Білоруські прикордонники нариваються на новий тролінг від українців

Білоруські прикордонники, яких нещодавно послали за російським кораблем, почали транслювати нове послання нашим захисникам на кордоні. Цього разу вони вирішили "заманити" українських прикордонників горілкою.

Відповідні кадри з одного із пунктів пропуску на білорусько-українському кордоні активно поширюються у мережі.

"Товариші українці, приділивши увагу борщу, салу та хлібу, ми не маємо жодного морального права не поговорити з вами про горілку. Горілка – це горілка", - передає жіночий голос українським захисникам.

У своїй промові білоруси також намагалися донести до українських прикордонників, що горілка є дієвим засобом для зняття стресу та "правильним та необхідним супутником невідворотної української перемоги".

У коментарях до публікації користувачі висловили думку, що білоруси переплутали українців із росіянами, оскільки саме останні є поціновувачами горілки. Також там пожартували, що голос жінки, яка читає послання, схожий на голос скандальної співачки Ані Лорак.

Водночас, наші прикордонники вже звикли до таких провокацій з боку білорусів. Українська сторона спокійно на це реагує і навіть встигає жартувати з них. Зокрема, нещодавно на білорусів скидали картоплю з дронів, про що розповів один із бійців ЗСУ.

"Телеграф" також повідомляв, що нещодавно білоруси вже ображалися на тролинг наших солдатів на кордоні.