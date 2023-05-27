Директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець пояснив значення появи "ядерки" у Білорусі

Міністри оборони Республіки Білорусь і рф підписали документ, згідно з яким на білоруській території буде розміщено російську ядерну зброю.

Очевидно, що Кремль не просто зважиться, а й найімовірніше вже перемістив тактичну ядерну зброю (ТЯО) на територію Республіки. Це пряме порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який підписував ще СРСР 1970 року.

Подібний крок рф порушує базові принципи договору про не розміщення ядерної зброї ядерними державами.

В даному випадку будь-які посилання російської сторони на те, що росія і Білорусь об’єднуються в єдину державу, тому нібито таке розміщення не порушує договорів, — брехня. Не більше, ніж словесна гра. Очевидно, що це може спричинити гонку озброєнь, зокрема з боку ядерних держав. Обрушивши міжнародну юридичну систему контролю за поширенням ядерної зброї.

Вкрай небезпечний крок, на який Захід, безумовно, відповідатиме. Як мінімум – збільшенням постачання конвенційних (тобто – звичайних) озброєнь в Україну. І американські винищувачі F-16, які набувають все більш реальних рис поставки, можуть бути пов’язані саме з путінськими заявами (що прозвучали ще наприкінці березня ), що він потягне російське ТЯО до Білорусі. Думаю, це опосередковано вплинуло на рішення Байдена дозволити зміцнити Україну американськими винищувачами. Якщо путін підвищує ставки – підвищимо і ми, вирішили, схоже, у Білому домі. Зрозуміло, не розміщенням в Україні ядерної зброї (це пропагандистська маячня), але – збільшенням асортименту конвенційних озброєнь, що поставляються нам.

Більше того, не виключаю, що успішний рейд до Білгородської області російських військових, які виступають проти путінського режиму, призведе до того, що щось подібне можуть влаштувати білоруські добровольці, що воюють у лавах ЗСУ. Влаштувавши рейд уже на територію РБ. Поставивши цим під сумнів готовність (здатність) путина захищати " союзну " Білорусь. Тим більше, що, по суті, захищати її нема чим – всі сили кинуті на війну з Україною.