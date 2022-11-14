Втратила на війні сина: звільняти Херсон допомагала жінка-доброволець із Білорусі

Білоруські добровольці займаються в Україні розвідувальною діяльністю та коригуванням вогню.

Мати загиблого волонтера із Білорусі, в якій нещодавно заборонили місцевий аналог гасла "Слава Україні", гомільчанка Наталія Суслова брала участь у визволенні Херсону у складі добровольчого батальйону "Терор". Про це повідомляє журналістка Євгенія Даугая на свой сторінці в Facebook. Син Суслової, командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло Волат отримав смертельні поранення на війні в Україні в травні 2022 року.

"Для мене це зворушлива історія, я б сказала, що біблійна…Не знаю. Але образ матері, яка відчайдушно бореться з диктатурою, не покидає мене з 2020 року", – ділиться враженнями журналістка.

Суслова в Білорусі працювала викладачкою і багато з її студентів зараз працюють у незалежній журналістиці. За словами Даугая, добровільний вступ жінки до лав УДО викликають асоціації з Білоруссю майбутнього.

Наталя Суслова, жінка-доброволець, що допомагала звільняти Херсон

У інтерв’ю журналістам Наталя розповіла, що її син Павло був першим із білорусів, хто разом із українськими військовими вирушив у бік Миколаєва. Він керував ротою, яка виконувала розвідувально-штурмові завдання.

"Павло був за фахом диверсантом-розвідником. На той момент у районі Миколаєва стояли українські військові та міжнародні легіони. І перше, чим він разом з іншими займався, — це була розвідка та виведення бійців ЗСУ та іноземних добровольців із напівкотлів", — пояснила Наталія.

За словами Суслової, син також брав участь у розвідці у районі Кінбурнської коси. Потім його справу вже перейняв батальйон Терор, який прибув наприкінці весни.

Побратим Наталі, боєць з позивним "Олесь" зауважив, що з добре продуманої розвідки, в якій приймали участь також і білоруси, і почалося те, що закінчилося 11 листопада у Херсоні".

За словами бійця, просування білоруських добровольців у бік Херсона розпочалося ще на початку березня. Після боїв під Києвом та відбиття ворожих атак в Ірпені, Бучі та Гостомелі білоруських добровольців направили на південний напрямок для виконання інших завдань.

Добровольчий батальйон "Терор" із Білорусі

Крім розвідки, білоруський підрозділ відповідав за коригування вогню української артилерії та стримування військ окупантів.

"А також знищенням живої сили, техніки, складів із боєприпасами та штурмом позицій", — додав "Олесь".

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