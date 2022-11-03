"У нас зараз немає держави": Тихановська спробувала виправдати білорусів на тлі війни в Україні

Опозиціонерка заявила про небезпеку підтримки України в Білорусі

Союзником росії в війні проти України є Білорусь — країна надала свої військовій можливості, територію, медичні заклади для обслуговування окупантів. Та мешканці країни в цьому не винні, вважає лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Вона наполягає — люди намагаються допомогти українцям як можуть, попри небезпеку для себе. Вона вкотре згадала про білоруських партизанів, які начебто заважали російським військам йти до Києва.

В інтерв'ю "Українській правді" Тихановська розповіла, як саме білоруси намагаються допомогти Україні. Вона загадала, що білоруси за кордоном разом з українцями виходять на масові протести. Вони були й у самій країні — 27 лютого люди виходили в різних містах на протести. "Люди знали, що їх посадять у в'язницю за це, але вони все одно вийшли", — підкреслює Тихановська.

Опозиціонерка відзначила, що виражати підтримку Україні небезпечно. Коментар проти білоруського диктатора олександра лукашенка, проти війни чи український прапор можуть привести людей до в'язниці на роки. "У нас зараз немає держави, тому що держава окупована, режим став співагресором у цій війні, колаборантом путіна", — говорить Тихановська, але білоруси намагаються допомагати — українським біженцям, в Україні залишились білоруські медики для допомоги військовим та цивільним.

Як раніше повідомляв "Телеграф", якщо росія втратить Херсон, то вона може перекинути боєздатні військові частини до Білорусі. Також варто відзначити, що білоруси долучились до захисту України створивши добровольче формування — батальйон Калиновського, який за час вторгнення доріс до полку.