Українські прикордонники жорстко послали білорусів із їхнім борщем (відео)

Украинские воины жестко ответили на призыв белорусов

Українські прикордонники відповіли на безглузду витівку лукашенківських військових, які переманювали українців борщем. Наші воїни заявили, що наш борщ із білоруським куховарством зовсім несхожі, а страва сусідів зараз швидше нагадує російські щі.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на прес-службу ДПСУ.

Українські воїни жорстко відповіли на заклик білорусів переходити на їхній бік, щоб поїсти їхній борщ, який нібито схожий на український і це те, що нас "об’єднує". У нас заявили, що їхнє картопляне варево після того, як Білорусь встромила нам ніж у спину, надавши свою землю окупантам для ударів по нам, тепер більше схоже на щі або тюремну баланду, а наш народ такого їсти не буде. Натомість сусідам запропонували змінити інгредієнти та стати вільним народом.

"Ваш борщ дуже відрізняється від нашого, бо тепер білоруський борщ більше нагадує російські щі навіть якщо додати до нього більше картоплі. Це зовсім не те, що було до того моменту, коли ви використовували ніж, який встромили в спину українцям. Шкода мати таких сусідів… Ви вже давно перебуваєте у полоні одного тирана та одного бункерного діда… Тепер ваше картопляне варево за консистенцією подібне до тюремної баланди… Ми не раби, щоб куштувати вашого білоруського борщу… Натомість пропонуємо вам змінити інгредієнти та стати вільним народом… А до цього їжте самі і не вдавіться", — йдеться в повідомленні.

Наприкінці звернення до білорусів наші прикордонники ще раз потролили сусідів, тим що вони вже забувають свою рідну мову, а також зробили їм "музичний подарунок" у вигляді пісні "Енджі Крейда — Враже".

"А якщо у них раптом виникли складнощі з розумінням білоруської мови – замислитися і вчити її", — кажуть українські воїни.

Нагадаємо, що українські військові постійно тролять лукашенківських прикордонників, наприклад, раніше білоруси ображалися на жести наших солдатів та на повішеного "валеру".

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