"Жарт оцінив": президент Казахстану відповів на дивну пропозицію лукашенка

Казахстан не прийняв запрошення від Білорусі

Президент Білорусі олександр лукашенко, якому нещодавно раптово стало погано, запросив Казахстан вступити в "союзну державу росії і РБ", що нібито дозволить Астані отримати ядерну зброю. Досить очікувано він почув відмову.

Як заявив президент Казахстану Касим Токаєв, його країна не бачить потреби у такому кроці, пишуть росЗМІ.

"Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає, оскільки є й інші інтеграційні об’єднання, насамперед ЄАЕС", — сказав казахський лідер.

За словами Токаєва, його країна не потребує ядерної зброї, оскільки є членом "Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" та "Договору про заборону випробувань ядерної зброї".

Президент Казахстану наголосив, що його держава залишиться вірним зобов’язанням у рамках цих міжнародних документів і не збирається їх порушувати.

Раніше "Телеграф" писав про те, що лукашенко зробив тривожну заяву щодо ядерної зброї у Білорусі. Він заявив, що усні домовленості, яких було досягнуто раніше, тепер втілюються в життя.