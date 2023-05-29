"Шутку оценил": президент Казахстана ответил на странное предложение лукашенко

Казахстан не принял приглашение от Беларуси

Президент Беларуси александр лукашенко, которому недавно внезапно стало плохо, пригласил Казахстан вступить в "союзное государство рф и РБ", что якобы позволит Астане получить ядерное оружие. Довольно ожидаемо он услышал отказ.

Как заявил президент Казахстана Касым Токаев, его страна не видит необходимости в таком шаге, пишут росСМИ.

"Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, ЕАЭС", — сказал казахский лидер.

По словам Токаева, его страна не нуждается в ядерном оружии, так как является членом "Договора о нераспространении ядерного оружия" и "Договора о запрещении испытаний ядерного оружия".

Президент Казахстана подчеркнул, что его государство останется верным обязательствам в рамках этих международных документов и не собирается их нарушать.

Ранее "Телеграф" писал о том, что лукашенко сделал тревожное заявление насчет ядерного оружия в Беларуси. Он заявил, что устные договоренности, которые были достигнуты ранее, теперь воплощаются в жизнь.