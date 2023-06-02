Украинские пограничники жестко послали белорусов с их борщом (видео)

Украинские воины жестко ответили на призыв белорусов

Украинские пограничники ответили на нелепую выходку лукашенковских военных, которые переманивали украинцев борщом. Наши воины заявили, что наш борщ с белорусской стряпней совсем непохожи, а блюдо соседей сейчас скорее напоминает русские щи.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу ГПСУ.

Украинские воины жестко ответили на призыв белорусов переходить на их сторону, чтобы поесть их борща, который якобы схож с украинским и это то, что нас "объединяет". У нас заявили, что их картофельное варево после того, как Беларусь вонзила нам нож в спину, предоставив свою землю оккупантам для ударов по нам, теперь больше похоже на щи и тюремную баланду, а наш народ такого есть не будет. Взамен соседям предложили изменить ингредиенты и стать свободным народом.

"Ваш борщ очень отличается от нашего, потому что теперь белорусский борщ больше напоминает русские щи даже если добавить в него больше картофеля. Это совсем не то, что было до того момента, когда вы использовали нож, который вонзили в спину украинцам. Жаль иметь таких соседей… Вы уже давно находитесь в плену одного тирана и одного бункерного деда… Теперь ваше картофельное варево по консистенции подобное тюремной баланде. Мы не рабы, чтобы пробовать ваш белорусский борщ. Взамен предлагаем вам изменить ингредиенты и стать свободным народом… А до этого ешьте сами и не подавитесь", — говорится в сообщении.

В конце обращения к белорусам наши пограничники еще раз потроллили соседей, тем что они уже забывают свой родной язык, а также сделали им "музыкальный подарок" в виде песни "Енджи Крейда — Враже".

"А если у них вдруг возникли сложности с пониманием белорусского языка – задуматься и учить его", — говорят украинские воины.

Напомним, что украинские военные постоянно троллят лукашенковских пограничников, например, ранее белорусы обижались на жесты наших солдат и на повешенного "валеру".

Также мы сообщали, что у лукашенко выступили с новыми обвинениями в адрес Украины.