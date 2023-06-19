путін збрехав? У Зеленського зробили несподівану заяву щодо "ядерки" в Білорусі

Доказів розміщення ЯЗ у Білорусі немає

Україна не має доказів щодо того, що росія вже розмістила свою ядерну зброю на території Білорусі. Однак сховища для нього там уже ретельно підготовлені.

Про це сьогодні, 19 червня, заявив у ході брифінгу член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський.

"Ми на засіданні комітету в закритому режимі заслуховували представників розвідувальної спільноти України. Наразі справжньої доказової бази про те, що ядерна зброя вже передислокована на територію Республіки Білорусь, у нас немає", — сказав він.

За словами Веніславського, на території Білорусі було ретельно підготовлено сховища для розміщення ядерної зброї.

Україна тим часом консолідує зусилля для привернення уваги до серйозного характеру цієї потенційної загрози, яка може виникнути внаслідок переміщення зброї.

Тут же варто зазначити, що 16 червня на Санкт-Петербурзькому міжнародному форумі російський диктатор володимир путін заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже знаходяться на території Білорусі. За його словами, остаточне переміщення буде завершено до кінця року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 травня Мінськ і москва підписали документ, згідно з яким на території Білорусі розміщуватиметься російська ядерна зброя.