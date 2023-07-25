Білоруські спецслужби навчають нелегалів закидати польських прикордонників камінням: з’явилось відео нападу

Польська сторона звинувачує білоруські спецслужби у підвезенні каміння до кордону

Польські прикордонники повідомляють про частіші випадки нападів з білоруської сторони кордону. Невідомі люди закидають їх камінням та гілками.

Як інформує пресслужба Прикордонної служби Польщі, є підстави вважати, що каміння, бруківку та цеглу до кордону підвозять білоруські спецслужби.

"Служби Білорусі, колись відповідальні за охорону кордону, організують та заохочують незаконне перетинання кордону", — йдеться у повідомленні.

Крім того, відомство інформує, що білоруські прикордонники розповідають нелегалам, як правильно перетинати кордон, уникаючи уваги поляків, а також показують їм місця, де це можна зробити найпростіше.

"Дії людей, які намагаються перетнути польський кордон в обхід чинних норм, загрожують життю та здоров’ю офіцерів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, там оприлюднили відео того, як відбувається напад нелегалів на прикордонний патруль.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року натовп мігрантів намагався штурмувати кордон Польщі з боку Білорусі, що призвело до зіткнень із силовиками.

Тоді ця спроба не увінчалася успіхом, а тому більшість із них все ж таки повернулися додому.