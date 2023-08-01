лукашенко провоцирует Варшаву: белорусские боевые вертолеты вторглись на территорию Польши (фото)

Варшава обратилась к НАТО и вызвала белорусского дипломата

На фоне растущей напряженности из-за действий наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, военные вертолеты этой страны вошли в воздушное пространство Польши в районе приграничного села Беловеж.

Как сообщается в заявлении Министерство национальной обороны Польши, инцидент произошел во время учений на белорусской стороне границы.

Отмечается, что вертолеты пролетели на очень низкой высоте, а потому радиолокационные системы изначально не зафиксировали факта пресечения границы.

После того как в Минобороны таки признали, что белорусские вертолеты вторглись в воздушное пространство страны, глава ведомства Мариуш Блащак распорядился развернуть дополнительные силы на границе.

Польша также обратилась к НАТО по этому поводу, а также вызвала в МИД временного поверенного Беларуси для того, чтобы получить объяснение причин случившегося.

"В последнее время россия и Беларусь активизировали свои гибридные действия против Польши. Учитывая возможные дальнейшие провокации, призываем к ответственному распространению и комментированию информации, которая может быть использована российским и белорусским режимами", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, военные в Беларуси учат нелегалов закидывать польских пограничников камнями. В сети появилось видео такого нападения.