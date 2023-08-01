лукашенко провокує Варшаву: білоруські бойові гелікоптери вторглися на територію Польщі (фото)

Варшава звернулася до НАТО та викликала білоруського дипломата

На тлі зростаючої напруженості через дії найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі військові гелікоптери цієї країни увійшли в повітряний простір Польщі в районі прикордонного села Біловеж.

Як повідомляється у заяві Міністерства національної оборони Польщі, інцидент стався під час навчань на білоруській стороні кордону.

Зазначається, що гелікоптери пролетіли на дуже низькій висоті, а тому радіолокаційні системи спочатку не зафіксували факту припинення кордону.

Після того, як у Міноборони таки визнали, що білоруські вертольоти вторглися в повітряний простір країни, глава відомства Маріуш Блащак розпорядився розгорнути додаткові сили на кордоні.

Польща також звернулася до НАТО з цього приводу, а також викликала до МЗС тимчасового повіреного Білорусі для того, щоб отримати пояснення причин того, що сталося.

"Останнім часом росія та Білорусь активізували свої гібридні дії проти Польщі. Враховуючи можливі подальші провокації, закликаємо до відповідального поширення та коментування інформації, яка може бути використана російським та білоруським режимами", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, військові у Білорусі навчають нелегалів закидати польських прикордонників камінням. У мережі з’явилось відео такого нападу.