"Вагнерівці" рушили у бік Польщі: країни ЄС готуються закрити кордони з Білоруссю

Сусіди Білорусі давно попереджали ЄС про загрозу "вагнерівцям"

Понад 100 "вагнерівців" вирушили з Білорусі у бік Сувальського перешийка під Гродно у Білорусі. У Польщі це сприймають як загрозу гібридного нападу на країну.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передають місцеві ЗМІ. Він нагадав, що вже два роки польський кордон зазнає постійних нападів з боку Білорусі.

Так, у 2022 році іммігранти намагалися 16 тисяч разів проникнути до Польщі незаконним способом, а спонукали їх на це, за словами політика, олександр лукашенко та володимир путін. Однак тепер ситуація набула більш небезпечного характеру, враховуючи висування груп "вагнерівців" до кордону.

Найманці перевдягаються у форму білоруських прикордонників, щоб допомагати нелегалу проникати до Польщі через кордон та дестабілізувати атмосферу всередині країни. Також Моравецький не виключив, що "вагнерівці" теж намагатимуться проникнути до Польщі під виглядом нелегалів, що "створює додаткові ризики".

На тлі цієї загрози Польща та Литва не відкидають можливості закриття кордону з Білоруссю, заявив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс, передає Тhe Guardian.

"Міркування реальні. Можливість закриття кордону існує", — заявив він журналістам.

Литва протягом тривалого часу попереджала країни Заходу про те, що "вагнерівці" можуть маскуватися під біженців і просити притулок у Європі, або ж нелегально намагатися перетнути кордон Білорусі з країнами-членами ЄС. За словами Абрамавічюса, це можуть бути як поодинокі вилазки, так і групи нелегалів.

А голова правлячої партії Польщі Ярослав Качинський 28 липня заявив, що "вагнерівці" перебувають у Білорусі не для розваги".

"Вони є там для того, щоб створювати різні кризи, перш за все спрямовані проти Польщі", — сказав Качинський, додавши, що Польща нарощує свою обороноздатність, "щоб ці провокації, ці дії зазнали поразки", — сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що військові у Білорусі навчають нелегалів закидати польських прикордонників камінням. У мережі з’явилось відео такого навчання.