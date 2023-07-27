Військові в Нігері заявили про захоплення влади: як переворот пов’язаний з Білоруссю та "вагнерівцями"

Генерал-полковник Амаду Абдраман застеріг іноземні держави від втручання у ситуацію

У ході військового перевороту в Нігері військові заявили про повалення президента Мохаммеда Базума. Крім того, було закрито кордони, введено комендантську годину та взято під контроль усі дороги, що ведуть до національної телевізійної станції.

Таку заяву зробив генерал-полковник Амаду Абдраман в оточенні дев’яти військовослужбовців у формі, пише Reuters.

"Ми, сили оборони та безпеки, вирішили покласти край режиму, який ви знаєте з поганого управління та погіршення у сфері безпеки", — сказав Абдраман.

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Також він застеріг іноземні держави від втручання у ситуацію, яка зараз відбувається у країні. Однак у спробах врегулювати конфлікт сусіди Нігеру направили посередницьку місію для врегулювання ситуації.

Також президент Беніна (країна в Західній Африці) Патріс Талон прямує до Нігеру після зустрічі з нігерійським колегою, і головою західноафриканського блоку ECOWAS Болою Тінубу.

Конфлікт у Нігері та Білорусь

Опозиційний російський політичний оглядач та історик Олександр Фрідман у своєму Telegram-каналі висловив думку щодо того, що відбувається в країні Західної Африки. Він вважає, що події в Нігері безпосередньо стосуються Білорусі.

"Президент Мохамед Базум — остання опора Заходу в регіоні Сахеля. Він тісно співпрацював з Парижем і Вашингтоном, а на саміт "росія-Африка" делегація з Нігеру зовсім не поїхала. В ООН Нігер послідовно підтримував Україну. Для Франції колишня колонія Нігер має величезне значення через місцеві уранові копальні", — сказав він.

Фрідман вважає, що і ЄС і США намагаються запобігти поваленню президента Мохаммеда Базума, оскільки якщо впаде його режим, а влада опиниться в руках військових, є більша ймовірність переорієнтації Нігеру на росію.

"У цьому випадку частини "вагнерівців" можуть бути негайно відправлені з Білорусі на "освоєння" африканської держави", — підсумував історик.

Тим часом поваленого президента Нігера все ще продовжують утримувати в його резиденції. За заявами глави Міністерства закордонних справ країни, він гаразд. Сам Мохаммед Базум упевнений у збереженні досягнень свого президентства.

"Досягнення, завойовані з такою працею, будуть збережені. Усі нігерійці, які люблять демократію і свободу, подбають про це", — зазначає він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні до Києва з візитом прибула велика африканська делегація кількох країн. Вони відвідали Бучу, а потім їх провели на виставку підбитої російської техніки та показали спалені ворожі БМП, "Гради" та знищені танки.