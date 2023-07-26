Військовий переворот? Африканську країну лихоманить, президента взяли під посилену охорону

Підступи до резиденції глави держави перекриті військовими машинами

Після азіатської М’янми державний переворот може загрожувати Африці. Йдеться про Республіку Нігер, чийого президента зараз тримають під посиленою охороною.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, прямо зараз президента Мохамед Базум перебуває під охороною у своєму палаці. Підступи до резиденції глави держави перекриті воєнними машинами. Міністерства поряд із палацом також було заблоковано, а співробітники у палаці не мали доступу до своїх офісів, повідомляють журналістам джерела у службі безпеки президента.

Журналісти зазначають, що ці рухи нагадують чотири військові перевороти, які сталися у сусідніх Малі та Буркіна-Фасо з 2020 року. При цьому, за словами репортера Reuters, решта столиці Нігера виглядала спокійною, з нормальним ранковим рухом на дорозі та повним доступом до Інтернету.

Нагадаємо, що у березні 2021 року в Нігері вже було зірвано спробу державного перевороту, коли військовий підрозділ спробував захопити президентський палац за кілька днів до того, як Базум мав скласти присягу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як переворот у М’янмі може бути пов’язаний з візитом шойгу і де ще може стати "спекотно" стараннями рф.