Подступы к резиденции главы государства перекрыты военными машинами

После азиатской Мьянмы государственный переворот может грозить уже Африке. Речь идет о Республике Нигер, чьего президента сейчас удерживает охрана.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, прямо сейчас президента Мохамеда Базума находится под охраной в своем дворце. Подступы к резиденции главы государства перекрыты военными машинами. Министерства рядом с дворцом также были заблокированы, а сотрудники во дворце не имели доступа к своим офисам, сообщают журналистам в службе безопасности президента.

Журналисты отмечают, что эти движения напоминают четыре военных переворота, которые произошли в соседних Мали и Буркина-Фасо с 2020 года. При этом, по словам репортера Reuters, остальная часть столицы Нигера выглядела спокойной, с нормальным утренним движением на дороге и полным доступом в Интернет.

Обновлено: президент Базум подтвердил, что его удерживала его охрана, но заявил, что мятежники начали "антиреспубликанское" движение "напрасно" и что он в порядке. По его словам, Национальная армия не поддержала мятеж и готова атаковать гвардейцев, если они не одумаются, говорится в заявлении президента.

Также на всех страницах президента в соцсетях появилось данное сообщение: "Президент республики и его семья в порядке".

Позже это заявление было удалено из-за сомнений в том, кто контролировал ситуацию. Солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальной телевизионной станции, по которой шел фильм.

В материале отмечается слова руководителя программы Sahel немецкого аналитического центра Konrad-Adenauer-Stiftung по этому поводу.

"Базум был единственной надеждой Запада в регионе Сахеля. Франция, США и ЕС потратили большую часть своих ресурсов в регионе на поддержку Нигера и его сил безопасности", — сказал Ульф Лессинг

Он добавил, что переворот создал бы возможность для россии распространить свое влияние в Нигере.

Напомним, что в марте 2021 года в Нигере уже была сорвана попытка государственного переворота, когда военное подразделение попыталось захватить президентский дворец за несколько дней до того, как Базум должен был принять присягу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как переворот в Мьянме может быть связан с визитом шойгу и где еще может стать "жарко" стараниями рф.