Переворот в Мьянме: как с конфликтом связан визит Шойгу и где еще может стать "жарко" стараниями РФ

Военный переворот в Мьянме, в результате которого армия отстранила от власти правительство во главе с лауреатом Нобелевской премии мира и лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи обретает новые черты. Как выяснилось, незадолго до этого Мьянму посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. О чём это говорит? Где еще в последнее время Россия спровоцировала или может спровоцировать горячие точки? "Телеграф" разбирал ситуацию с экспертами.

Новый союзник для РФ и поддержка для генералов Мьянмы

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко отмечает: "Мы можем только догадываться насколько случайным был визит Шойгу в Мьянму накануне переворота. Но с уверенностью можно сказать, что этот переворот – в интересах РФ".

По словам эксперта, Мьянма в результате переворота становится государством-изгоем, присоединяясь в этом статусе к компании Беларуси, Северной Корее, Ирану и, разумеется, самой РФ.

"Таким образом, у России появляется еще один потенциальный союзник для военно-технического сотрудничества, дипломатической поддержки (такой, как, например, голосования в ООН). Но всё же логично предположить, что мятежные генералы постарались заручиться поддержкой РФ накануне переворота", – считает Юрий Кочевенко, подчеркивая, что Россия последовательно поддерживает все диктаторские режимы мира – от Венесуэлы до Беларуси и продолжает изображать на мировой арене "сверхдержаву".

Роль военных для Мьянмы

Эксперт-международник, кандидат политических наук, сооснователь Центра исследования Африки Александр Мишин обращает внимание, что в Мьянме последние несколько месяцев наблюдался острый конфликт между гражданскими институтами власти и представителями военной касты, так называемыми татмадо.

"Исторически мьянманские военные играют ключевую роль в политической жизни страны, ведь в национальном плане крайне неоднородной Мьянме они выступают гарантом её территориальной целостности. Под предлогом борьбы с этническими сепаратизмами с 1962 года мьянманский генералитет фактически контролирует государственный аппарат, но это привело к международной изоляции страны и экономическому упадку", – замечает Александр Мишин.

Эксперт напоминает, что движение сопротивления военной диктатуре возглавляла известная диссидентка Аун Сан Су Чжи – дочь основателя современной бирманской государственности генерала Аун Сана и лауреатка Нобелевской премии мира.

"Чтобы улучшить отношения со странами Запада, мьянманские военные решили начать в 2008 году процесс демократического транзита. Под их руководством была разработана новая конституция, и прошли парламентские выборы, – рассказывает Александр Мишин. – В воссозданной с 2011 года системе гражданского правления ключевые позиции со временем заполучила партия Аун Сан Су Чжи – Национальная лига за демократию (НЛД). Парламентские выборы в ноябре 2020 года засвидетельствовали укрепление позиций партии, что стало нести угрозу позициям радикальной части мьянманских военных. В действительности нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи оказалась заложницей, а после переворота 1 февраля и жертвой, конкуренции различных группировок мьянманских военных".

По словам эксперта, важно помнить, что после воссоздания в 2011 году НЛД насыщена отставными военными, прикрывающимися образом Аун Сан Су Чжи для укрепления своего бизнеса путем получения иностранных кредитов и финансовых вливаний.

"У отставников, перешедших в гражданское правительство, возникли разногласия с действующими военными, чьим предводителем выступает главком Мин Аун Хлайн, – продолжает Александр Мишин. – Армия под его руководством производила насильственное выселение мусульманской народности рохинджа из региона Ракхайн. В итоге старшего генерала Мин Аун Хлайна стали обвинять в геноциде. Даже были риски его выдачи гражданским правительством как военного преступника. Против него с 2019 года действуют экономические санкции США. Чтобы нейтрализовать подобный сценарий генерал и его окружение пошли на совершение военного переворота".

Мьянма и её интерес для России

Что же касается визита Сергея Шойгу в Мьянму, то, по словам эксперта, на данный момент сложно сказать, насколько велик российский фактор и лично роль министра обороны РФ в данном антидемократическом событии.

"С одной стороны, визит Шойгу в Мьянму буквально в преддверии насильственной смены власти указывает на осведомленность россиян в ситуации в стране. И, очевидно, на встрече Шойгу и Хлайна могли обсуждаться даже детали переворота и формат поддержки заговорщикам со стороны России, – размышляет Александр Мишин. – В последнее время Россия и Мьянма активизировали сотрудничество в военной и военно-технической сфере. В Москве рассматривают мьянманский рынок оружия, как очень перспективный, ведь местная армия до сих пор воюет с сепаратистами в том же китайском приграничье. Свою роль играют симпатии Шойгу к мьянманским буддистам, что делает отношения более доверительными. Но на этом все заканчивается, ведь России нечего предложить Мьянме в геополитическом плане, и здесь заправляют другие игроки: Китай, Индия, Таиланд, Вьетнам".

Скорее интерес Москвы состоит в блокировании экономического коридора Китай-Мьянма, считает эксперт.

"После войны в Нагорном Карабахе Россия делает ставку на продвижение альтернативного транспортного коридора через Кавказ и Иран. И хочет склонить Китай к его использованию, – поясняет Александр Мишин. – Для этого важно, чтобы Мьянма снова стала горячей точкой, и утратила свой транзитный потенциал. В чем-то это часть российской модели поведения на мировой арене. К примеру, создание конфликта на Донбассе и оккупация Крыма снижают транзитный потенциал Украины, ограничивают возможности участия страны в глобальных геостратегических проектах. Конечная цель россиян состоит в закреплении статуса эксклюзивного транспортного моста между странами Европы и Азии, и для этого они провоцируют конфликты везде, где может возникнуть конкуренция на пути реализации их планов".

Армении, Беларуси и даже Германии – приготовиться!

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко уверен, что Россия вступила в сложный для себя год во внутренней повестке. А потому Кремль будет стараться перевести внимание во вне.

"Активизация оппозиционного движения, скандал с Навальным, усиление санкций легли на сложную ситуацию с уже избитой ограничениями и коронавирусом экономикой. Но наибольшая проблема для Кремля сейчас – это то, что россияне начинают сосредоточиваться на внутренней повестке дня. Они начинают видеть собственные проблемы, а это приводит только к одному. Власть терять внутреннюю поддержку. Соответственно, Москве просто необходимо перевести внимание на другие проблемы", – подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание, что другие страны также изуродованы кризисом, доверие к правительствам снижено практически везде. А потому добиться радикализации в 2021 году не так уж и сложно. И Кремль будет на этом играть. По словам эксперта, если разбирать ситуации с пожарами в Европе, раздутыми не без руки Кремля, то уже доказана причастность РФ к попыткам переворота в Черногории. Но есть и много других болевых точек.

"Это и поддержка Москвой то протестующих, то самого Лукашенко в Беларуси. Это и постоянная поддержка радикальных сил Западной Европы – Кремль считает себя специалистом в теории "контролируемого хаоса". Плюс – информационная война, направленная на раскол Европейского Союза. В этом году не исключено, что РФ активизирует усилия в ФРГ, в которой пройдут выборы, смена канцлера. Или в Нидерландах (выборы в марте), где проходят главные судебные слушания, которые станут юридическим признанием России агрессором в Украине, – отмечает Богдан Петренко. – В то же время, поддержка сербско-косовского противостояния и блокирование признания убийства в Сребренице не позволяют поставить точку в балканских конфликтах. Плюс – страны Балтики, где РФ традиционно разжигает конфликт между коренным и русскоязычным населением".

Эксперт подчеркивает, что постсоветское пространство – это вообще боль. И боль, во многом, стараниями России. Поэтому не исключено, что в этом году РФ продолжит расшатывать Армению, ведь Пашинян не нравится Кремлю. Может Москва подбросить дров и в затухающие протесты в Беларуси, если Лукашенко передумает сливать свою страну в империю. Эксперт также напоминает о Сирии, из которой Россия "уже вывела" войска. Три раза за три года.

"Вообще сирийский конфликт – это не только попытка сохранить свое влияние на Сирию, но и потенциальная возможность создавать постоянную проблему для Евросоюза через поток беженцев. И не исключено, что Россия всячески будет поддерживать сирийский и вообще конфликты вокруг ЕС с этой же целью. Частые новости об участии российских частных военных кампаний в центральной Африке могут говорить о намерениях РФ закрепиться с помощью военных конфликтов на этом континенте. В частности, речь идет о ЦАР. В целом же, РФ часто заходит туда, где существует определенная нестабильность и кризисы легитимности режима. Поэтому лучшим предохранителем против Москвы всегда будет власть, которая пользуется поддержкой собственного населения", – резюмирует конфликтолог.

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