В Мьянме военные захватили власть и арестовали президента: в чем причины

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот, во время которого были задержаны министр иностранных дел и по делам администрации президента, государственный советник Аун Сан Су Чжи, считающаяся национальным лидером и фактическим руководителем страны, и президент Мьянмы Вин Мьин.

Об этом в ночь на понедельник, сообщил официальный представитель правящей партии "Национальная лига за демократию".

Так, государственный телеканал MRTV в Мьянме прекратил вещание "из-за коммуникационных неполадок". В то же время в стране наблюдаются проблемы с подключением к интернету и телефонной связью. Местные СМИ передают, что перед зданием мэрии главного города страны Рангуна размещены десятки солдат. Также туда стянуты военные грузовики.

По телевидению было зачитано заявление путчистов о том, что в Мьянме вводится чрезвычайное положение сроком на один год.

На протяжении последних дней политическая обстановка в стране была очень напряженной. В обществе распространялись слухи о возможном военном путче в связи с тем, что влиятельные представители вооруженных сил заявляли, что считают прошедшие в ноябре 2020 года парламентские выборы сфальсифицированными.

Стоит напомнить, что в России продолжаются митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Так, в сети показали видео задержания граждан в Казани.